В ЕС ожидают новых случаев обезьяньей оспы, но риск считают низким

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) призвал страны-члены Европейского Союза готовиться к новым случаям смертельно опасного штамма обезьяньей оспы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении ECDC.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний считает, что общий риск распространения обезьяньей оспы для населения ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), которые в целом охватываю 30 стран, остается низким.

Однако он добавляет, что вероятность инфицирования людей из Европы, которые "путешествуют в пораженные районы и имеют тесный контакт с зараженными общинами", является высокой, а риск заражения у их близких является умеренным.

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Регулятор рекомендует органам здравоохранения этих стран "поддерживать высокий уровень планирования готовности и мероприятий по повышению осведомленности, чтобы обеспечить быстрое выявление и реагирование".

По оценкам ECDC, "очень вероятно", что в Европе обнаружат больше случаев заболевания этой болезнью.

"Из-за тесных связей между Европой и Африкой мы должны быть готовы к увеличению количества случаев заболевания у прибывших", – заявила директор ECDC Памела Рэнди-Вагнер.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения объявила быстрое распространение нового, более опасного штамма обезьяньей оспы, получившего название Clade 1b, чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение.

Передача вируса от человека к человеку возможна во время тесного контакта. Основные симптомы заболевания – высокая температура, сыпь, воспаленные лимфоузлы, боль в мышцах, слабость. Как правило, за две-четыре недели человеческий организм справляется с вирусом, но в редких случаях возможен летальный исход.

Швеция накануне стала одной из первых стран за пределами Африки, где обнаружили вирус.