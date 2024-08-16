Міноборони Естонії: Україна здивувала Росію операцією на Курщині

Заступник начальника штабу дивізії Сил оборони підполковник Маттіас Пуусепп стверджує, що Збройним Силам України успішно вдалося приховати свої плани підготовки до операції в Курській області, завдяки чому досягли ефекту несподіванки.

Про це він сказав на брифінгу естонського Міністерства оборони в п’ятницю, 16 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

За словами Пуусеппа, російські збройні сили, ймовірно, мають проблеми з командуванням на Курщині.

"З цієї причини вони не змогли ефективно відреагувати на дії ЗСУ, і скоєні дії мають оборонний характер, тобто вони встановлюють оборонні лінії, переміщують підрозділи", – додав він.

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Крім того, за словами представника естонських Сил оборони, ЗСУ успішно вдалося приховати свої плани, завдяки чому вдалось досягти ефекту несподіванки.

"За повідомленнями російських соціальних медіа, ЗС РФ незабаром мають здійснити контрнаступ. Однак поки що немає ознак, що у ЗС РФ є достатня кількість сил і районів, щоб розгорнути подібні значні дії", – констатував підполковник.

Пуусепп оцінює зону контролю українських Збройних Сил у "понад 500 квадратних кілометрів території Курської області", але додає, що активні дії розгортаються на більшій площі, а наступ ЗСУ, хоч і повільніше, але триває.

Раніше операція ЗСУ на Курщині отримала позитивну оцінку німецького генерал-майора Крістіана Фройдинга, який очолює координаційний центр із питань України в німецькому Міноборони.

Розвідка британського Міноборони водночас відзначає, що Росія розгорнула більше військ у Курській області після початкового "безладу і дезорганізації" минулого тижня.