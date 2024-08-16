Минобороны Эстонии: Украина удивила Россию операцией на Курщине

Заместитель начальника штаба дивизии Сил обороны подполковник Маттиас Пуусепп утверждает, что Вооруженным Силам Украины успешно удалось скрыть свои планы подготовки к операции в Курской области, благодаря чему они достигли эффекта неожиданности.

Об этом он сказал на брифинге эстонского Министерства обороны в пятницу, 16 августа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

По словам Пуусеппа, российские вооруженные силы, вероятно, имеют проблемы с командованием на Курщине.

"По этой причине они не смогли эффективно отреагировать на действия ВСУ, и совершенные действия имеют оборонительный характер, то есть они устанавливают оборонительные линии, перемещают подразделения", – добавил он.

Реклама:

Кроме того, по словам представителя эстонских Сил обороны, ВСУ успешно удалось скрыть свои планы, благодаря чему удалось достичь эффекта неожиданности.

"По сообщениям российских социальных медиа, ВС РФ вскоре должны осуществить контрнаступление. Однако пока нет признаков, что у ВС РФ есть достаточное количество сил и районов, чтобы развернуть подобные значительные действия", – констатировал подполковник.

Пуусепп оценивает зону контроля украинских Вооруженных Сил в "более 500 квадратных километров территории Курской области", но добавляет, что активные действия разворачиваются на большей площади, а наступление ВСУ, хоть и медленнее, но продолжается.

Ранее операция ВСУ на Курщине получила положительную оценку немецкого генерал-майора Кристиана Фройдинга, который возглавляет координационный центр по вопросам Украины в немецком Минобороны.

Разведка британского Минобороны в то же время отмечает, что Россия развернула больше войск в Курской области после первоначального "беспорядка и дезорганизации" на прошлой неделе.