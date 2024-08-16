У Парижі поліція розшукує чоловіка за фразу "Гітлер мав рацію"
Новини — П'ятниця, 16 серпня 2024, 16:41 —
У Франції жінка подала скаргу в поліцію на чоловіка за антисемітські висловлювання в паризькому метро.
Про це повідомили Le Figaro в прокуратурі Парижа, інформує "Європейська правда".
Жінка встигла зняти цю сцену на камеру. Відео інциденту, розміщене в соціальних мережах, стало вірусним.
🔴 Ayant pris connaissance de cette vidéo, le préfet de Police a immédiatement signalé les faits à la procureure de la République de Paris.
Le préfet de Police a demandé à ses effectifs que tous les moyens soient mis en œuvre pour retrouver l’auteur de ces propos abjects. https://t.co/eUbS9hnq5YРеклама:– Préfecture de Police (@prefpolice) August 15, 2024
Розслідування, розпочате прокуратурою Парижа, було доручено "бригаді залізниць регіональної служби безпеки на транспорті за звинуваченням в умисному правопорушенні з релігійних мотивів і публічному захисті злочину або правопорушення", повідомила прокуратура в п'ятницю.
Розслідування триває, підозрюваного поки не заарештовано.
"Він почав ображати людей. Він напав на єврейську родину. Молоду дівчину та її батьків. Він навіть плюнув у батька. І на мені теж", – пояснила заявниця.
На відео зафіксовано, як чоловік ображає пасажирів метро: "Ви покидьки. Ви скоюєте злочини проти людства! Гітлер мав рацію".
Коли дівчина поскаржилася, поліцейський пояснив, що чоловік не виглядає "при своєму розумі" і що він, "ймовірно, перебуває під впливом наркотиків".
Раніше повідомляли, що у першій половині 2024 року в Британії сталося майже 2 тисячі антисемітських інцидентів, що є рекордним показником для перших шести місяців будь-якого року.
У Франції також зросла кількість випадків расизму й нетерпимості – до цього призвели війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС та висловлювання ультраправих.