У Парижі поліція розшукує чоловіка за фразу "Гітлер мав рацію"

У Франції жінка подала скаргу в поліцію на чоловіка за антисемітські висловлювання в паризькому метро.

Про це повідомили Le Figaro в прокуратурі Парижа, інформує "Європейська правда".

Жінка встигла зняти цю сцену на камеру. Відео інциденту, розміщене в соціальних мережах, стало вірусним.

🔴 Ayant pris connaissance de cette vidéo, le préfet de Police a immédiatement signalé les faits à la procureure de la République de Paris.

Le préfet de Police a demandé à ses effectifs que tous les moyens soient mis en œuvre pour retrouver l’auteur de ces propos abjects. https://t.co/eUbS9hnq5Y Реклама: August 15, 2024

Розслідування, розпочате прокуратурою Парижа, було доручено "бригаді залізниць регіональної служби безпеки на транспорті за звинуваченням в умисному правопорушенні з релігійних мотивів і публічному захисті злочину або правопорушення", повідомила прокуратура в п'ятницю.

Розслідування триває, підозрюваного поки не заарештовано.

"Він почав ображати людей. Він напав на єврейську родину. Молоду дівчину та її батьків. Він навіть плюнув у батька. І на мені теж", – пояснила заявниця.

На відео зафіксовано, як чоловік ображає пасажирів метро: "Ви покидьки. Ви скоюєте злочини проти людства! Гітлер мав рацію".

Коли дівчина поскаржилася, поліцейський пояснив, що чоловік не виглядає "при своєму розумі" і що він, "ймовірно, перебуває під впливом наркотиків".

Раніше повідомляли, що у першій половині 2024 року в Британії сталося майже 2 тисячі антисемітських інцидентів, що є рекордним показником для перших шести місяців будь-якого року.

У Франції також зросла кількість випадків расизму й нетерпимості – до цього призвели війна Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС та висловлювання ультраправих.