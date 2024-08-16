В Париже полиция разыскивает мужчину за фразу "Гитлер был прав"

Во Франции женщина подала жалобу в полицию на мужчину за антисемитские высказывания в парижском метро.

Об этом сообщили Le Figaro в прокуратуре Парижа, информирует "Европейская правда".

Женщина успела снять эту сцену на камеру. Видео инцидента, размещенное в социальных сетях, стало вирусным.

🔴 Ayant pris connaissance de cette vidéo, le préfet de Police a immédiatement signalé les faits à la procureure de la République de Paris.

Le préfet de Police a demandé à ses effectifs que tous les moyens soient mis en œuvre pour retrouver l’auteur de ces propos abjects. https://t.co/eUbS9hnq5Y Реклама: August 15, 2024

Расследование, начатое прокуратурой Парижа, было поручено "бригаде железных дорог региональной службы безопасности на транспорте по обвинению в умышленном правонарушении по религиозным мотивам и публичной защите преступления или правонарушения", сообщила прокуратура в пятницу.

Расследование продолжается, подозреваемый пока не арестован.

"Он начал оскорблять людей. Он напал на еврейскую семью, молодую девушку и ее родителей. Он даже плюнул в отца. И на меня тоже", – пояснила заявительница.

На видео зафиксировано, как мужчина оскорбляет пассажиров метро: "Вы подонки. Вы совершаете преступления против человечества! Гитлер был прав".

Когда девушка пожаловалась, полицейский объяснил, что мужчина не выглядит "в своем уме" и что он, "вероятно, находится под воздействием наркотиков".

Ранее сообщалось, что в первой половине 2024 года в Британии произошло почти 2 тысячи антисемитских инцидентов, что является рекордным показателем для первых шести месяцев любого года.

Во Франции также возросло количество случаев расизма и нетерпимости – к этому привели война Израиля против террористической группировки ХАМАС и высказывания ультраправых.