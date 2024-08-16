Новий тимчасовий уряд Болгарії затвердять у вівторок

Тимчасовий уряд Болгарії на чолі з Горіцою Гранчаровою-Кожаревою складе присягу на позачерговій сесії парламенту у вівторок, 20 серпня.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на БНР.

Головуючий на засіданні парламенту Болгарії Йордан Цонев у п’ятницю заявив, що 20 серпня відбудеться позачергова сесія для приведення до присяги нового тимчасового кабінету, "якщо президент видасть відповідний указ".

Відсьогодні парламент Болгарії 50-го скликання йде на канікули, а наступна чергова сесія відбудеться 4 вересня.

Реклама:

20 серпня – крайній термін для затвердження тимчасового уряду, позаяк 20 жовтня мають відбутись дострокові парламентські вибори.

Горіца Гранчарова-Кожарева, заступниця голови Рахункової палати Болгарії, має час до 19 серпня, аби знайти всіх 19 міністрів свого кабінету.

Наразі відомо, що свої посади збережуть міністри фінансів, сільського господарства, енергетики, економіки, транспорту, культури, юстиції, фінансів та оборони. З деякими іншими міністрами ведуться переговори.

Водночас МЗС Болгарії отримає нового тимчасового керівника: замість Димитара Главчева його, як очікується, очолить Іван Кондов.

Політична криза у Болгарії триває з 2021 року, відтоді в країні відбулись уже шість дострокових парламентських виборів. Останні, у червні 2024 року, не змогли призвести до формування постійного уряду.

Більше про ситуацію в країн читайте тут: Шанс зупинити "друзів Путіна": завдяки чому Болгарія зможе вийти з політичної кризи.