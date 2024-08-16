Новое временное правительство Болгарии утвердят во вторник

Временное правительство Болгарии во главе с Горицей Гранчаровой-Кожаревой примет присягу на внеочередной сессии парламента во вторник, 20 августа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на БНР.

Председательствующий на заседании парламента Болгарии Йордан Цонев в пятницу заявил, что 20 августа состоится внеочередная сессия для приведения к присяге нового временного кабинета, "если президент издаст соответствующий указ".

С сегодняшнего дня парламент Болгарии 50-го созыва уходит на каникулы, а следующая очередная сессия состоится 4 сентября.

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20 августа – крайний срок для утверждения временного правительства, поскольку 20 октября должны состояться досрочные парламентские выборы.

Горица Гранчарова-Кожарева, заместитель председателя Счетной палаты Болгарии, имеет время до 19 августа, чтобы найти всех 19 министров своего кабинета.

Известно, что свои должности сохранят министры финансов, сельского хозяйства, энергетики, экономики, транспорта, культуры, юстиции, финансов и обороны. С некоторыми другими министрами ведутся переговоры.

В то же время МИД Болгарии получит нового временного руководителя: вместо Димитара Главчева его, как ожидается, возглавит Иван Кондов.

Политический кризис в Болгарии продолжается с 2021 года, с тех пор в стране состоялись уже шесть досрочных парламентских выборов. Последние, в июне 2024 года, не смогли привести к формированию постоянного правительства.

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