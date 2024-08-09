Франція застерегла Косово від "ескалації напруженості" із Сербією

Міністерство закордонних справ Франції в п’ятницю, 9 серпня, закликало владу частково визнаного Косова припинити "односторонні дії", які можуть сприяти зростанню напруженості у відносинах з сербами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві, опублікованій на сайті французького МЗС, відомство "рішуче засуджує збільшення кількості односторонніх дій з боку косовської влади на півночі країни, які впливають на повсякденне життя сербської громади".

"Ці дії ставлять під загрозу зусилля з нормалізації відносин з Сербією, які є необхідною умовою для реалізації європейських перспектив обох країн. Франція закликає владу Косова утриматися від будь-яких нових односторонніх дій, які б знову сприяли ескалації напруженості", – додали там.

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Французьке Міністерство закордонних справ не уточнило, про які дії йдеться.

Водночас в останні дні стало відомо про закриття відділень сербського поштового оператора на півночі Косова, де мешкає більшість сербського населення, через які Белград платить соціальну допомогу та допомагає з оформленням сербських документів.

А миротворчі сили НАТО (KFOR) попередили напередодні, що втрутяться, якщо Косово спробує знову відкрити міст, що розділяє сербську та албанську громади в місті Митровиця.

Ворожість між Косовом і Сербією зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

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