НАТО застеріг Косово від відкриття мосту через річку, що розділяє сербів та албанців

Сили НАТО в Косові (KFOR) у вівторок, 6 серпня, застерегли косовську владу від спроб повторно відкрити міст у місті Митровиця через річку Ібар, яка розділяє сербів і етнічних албанців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У KFOR заявили, що "без вагань" втрутяться, якщо влада Косова продовжить втілювати потенційні плани щодо відкриття мосту в Митровиці і це може "вплинути на безпекове середовище і регіональну стабільність".

"Підрозділи KFOR підтримують постійну, фіксовану присутність на мосту і продовжують здійснювати регулярне патрулювання прилеглих територій для забезпечення стабільності і безпеки на благо всіх місцевих громад", – йдеться в заяві контингенту.

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Цю заяву НАТО опублікував після нещодавнього візиту в Митровицю членів косовського уряду, в якому домінують етнічні албанці, та на тлі все частіших закликів Приштини до відкриття мосту через Ібар.

Міст, який розділяє сербську та албанську громади Митровиці, був місцем частих зіткнень після війни 1999 року між сербськими силами й етнічною албанською більшістю Косова. Нині там ведуть патрулювання сили KFOR.

Напередодні стало відомо, що влада Косова закрила щонайменше дев'ять відділень сербської пошти поблизу північного кордону. Це викликало гостру реакцію сербської влади.

Ворожість між Косовом і Сербією зберігається з часів війни між сербськими військами і етнічними албанськими повстанцями наприкінці 1990-х років.

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