Трамп каже, що має вигляд кращий за Гарріс
Кандидат у президенти США Дональд Трамп вважає свій зовнішній вигляд кращим, ніж у його суперниці-демократки Камали Гарріс.
Заяву Трампа наводить The Hill, повідомляє "Європейська правда".
Трамп виступав на передвиборчому мітингу у місті Вілкс-Барре, що у штаті Пенсильванія.
"Я маю набагато кращий вигляд, ніж вона. Я маю кращий вигляд, ніж Камала", – сказав Трамп своїм прихильникам.
Експрезидент зробив цей коментар, згадуючи нещодавню обкладинку журналу Time, на якій зображена Гарріс.
"У журналі Time немає її фотографії. У них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, які не вийшли, тому вони найняли художника, який намалював її", – додав Трамп.
Нещодавно Трамп несподівано розсипався в компліментах Гарріс, назвавши її "красивою жінкою" і порівнявши зі своєю дружиною Меланією.
Однак водночас він заявляв, що має право на особисті нападки на Гарріс.
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