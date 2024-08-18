Трамп говорит, что выглядит лучше Харрис

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает свой внешний вид лучше, чем у его соперницы-демократки Камалы Харрис.

Заявление Трампа приводит The Hill, сообщает "Европейская правда".

Трамп выступал на предвыборном митинге в городе Уилкс-Барре, что в штате Пенсильвания.

"Я гораздо лучше выгляжу, чем она. Я лучше выгляжу, чем Камала", – сказал Трамп своим сторонникам.

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Экс-президент сделал этот комментарий, вспоминая недавнюю обложку журнала Time, на которой изображена Харрис.

"В журнале Time нет ее фотографии. У них есть невероятный художник, который нарисовал ее. Они сделали много фотографий, которые не вышли, поэтому они наняли художника, который нарисовал ее", – добавил Трамп.

Недавно Трамп неожиданно рассыпался в комплиментах Харрис, назвав ее "красивой женщиной" и сравнив со своей женой Меланией.

Однако в то же время он заявлял, что имеет право на личные нападки на Харрис.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США.