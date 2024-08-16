Трамп сказав, що має право на особисті нападки на Гарріс 

Кандидат у президенти CША від Республіканської партії Дональд Трамп виправдовує особисті нападки на свою суперницю Камалу Гарріс.

Про це він сказав у на пресконференції у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Колишній президент різко відреагував на пораду відомих республіканців, у тому числі своєї колишньої суперниці на праймеріз Ніккі Гейлі, про те, що йому слід перейти від особистих нападок на Гарріс до питань, які турбують багатьох виборців.

"Що стосується особистих нападок, я дуже злий на неї через те, що вона зробила з країною. Я дуже злий на неї за те, що вона використала систему правосуддя проти мене та інших людей – дуже злий на неї. Я думаю, що маю право на особисті нападки.

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Я не дуже її поважаю. Я не дуже поважаю її інтелект, і я думаю, що вона буде жахливим президентом", – сказав Дональд Трамп.

Останні тижні Трамп шукає стратегію протидії Камалі Гарріс. Він намагався її принизити, але це не давало електорального ефекту і радше шкодило рейтингам експрезидента.

У перегонах Трамп висунув чимало претензій до своєї суперниці. За його словами, вона нібито підробляла зображення свого передвиборчого заходу за допомогою штучного інтелекту, її етнічна приналежність є сумнівною, а місце Джо Байдена вона зайняла лише в результаті "перевороту".

Також Трамп несподівано розсипався в компліментах Гарріс, назвавши її "красивою жінкою" і порівнявши зі своєю дружиною Меланією.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США