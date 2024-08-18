Швейцария предлагает денежную награду за лучшую идею очистки озер от боеприпасов

Министерство обороны Швейцарии предлагает 50 тысяч франков (более 57 тысяч долларов) за лучшую идею по очистке местных озер от боеприпасов.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В течение многих лет швейцарские военные использовали озера как свалки для старых боеприпасов, считая, что там их можно безопасно утилизировать.

Только в одном Фирвальдштеттском озере находится примерно 3300 тонн боеприпасов, а в водах Невшательского озера – 4500 тонн.

Реклама:

Некоторые боеприпасы находятся на глубине от 150 до 220 метров, но другие могут лежать только на глубине 6-7 метров.

Теперь швейцарское оборонное ведомство предлагает денежное вознаграждение за лучшую идею, как их извлечь.

Три лучшие идеи относительно безопасного и экологического способа извлечения боеприпасов разделят между собой призовой фонд – но ожидается, что операция по спасению будет стоить миллиарды.

Оценка возможных методов утилизации, проведенная в 2005 году, показала, что все предложенные решения по извлечению боеприпасов представляют серьезные риски для чувствительных экосистем озер.

Ранее стало известно, что в Эстонии в военном городке Эмари не позднее начала 2025 года планируется начать производство боеприпасов.

Кроме того, Европейский Союз решил выделить 2 миллиона евро на финансирование новой инициативы по гуманитарному разминированию Украины.