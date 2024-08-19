Віцепрезидентка США Камала Гарріс натякнула, що її суперник у боротьбі за посаду президента Дональд Трамп є "боягузом".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву віцепрезидентки наводить Reuters.

Зауваження Гарріс пролунали під час передвиборчої кампанії в критично важливому для виборів штаті Пенсильванія.

"За останні кілька років відбулося якесь збочення, яке, як мені здається, полягає в тому, що міра сили лідера ґрунтується на тому, кого ви знищуєте. Тоді як ми знаємо, що реальне й істинне мірило сили лідера – у тому, кого ти піднімаєш", – сказав Гарріс у виступі перед натовпом прихильників.

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Вона додала, що "той, хто займається знищенням інших людей, – боягуз", не вказуючи, що має на увазі саме Трампа.

Однак американські ЗМІ вказують, що ця репліка вписується у фокус кампанії Гарріс на силі, лідерстві та демократії, щоб протиставити себе Трампу на передвиборчих перегонах.

Коментуючи висловлювання віцепрезидентки, речник кампанії Трампа Стівен Чунг вказав на відсутність великої пресконференції чи інтерв'ю Гарріс за чотири тижні, відколи вона замінила президента Байдена на чолі списку демократів на виборах 2024 року.

"Кампанія Камали – брехуни, шахраї та боягузи. Вона навіть не може дати інтерв'ю або пресконференцію – навіть дружньому виданню, – бо до смерті боїться, що її викриють як боягузку і шахрайку", – сказав Чунг в заяві для Fox News.

Сам Трамп неодноразово вдавався до образ на адресу Гарріс, називаючи її "божевільною", "некомпетентною" і навіть поставивши під сумнів її расову приналежність.

Відтоді члени Республіканської партії порадили Трампу зосередити свою риторику більше на політичних розбіжностях з Гарріс і менше на особистих образах.

У відповідь Трамп заявив, що має право на особисті нападки на Гарріс.

Про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить, читайте у статті Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США