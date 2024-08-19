Харрис намекнула, что Трамп – трус

Вице-президент США Камала Харрис намекнула, что ее соперник в борьбе за пост президента Дональд Трамп – "трус".

Как сообщает "Европейская правда", заявление вице-президента приводит Reuters.

Замечания Харрис прозвучали во время предвыборной кампании в критически важном для выборов штате Пенсильвания.

"За последние несколько лет произошло некое извращение, которое, как мне кажется, заключается в том, что мера силы лидера основывается на том, кого вы уничтожаете. Тогда как мы знаем, что реальное и истинное мерило силы лидера – в том, кого ты поднимаешь", – сказала Харрис в выступлении перед толпой сторонников.

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Она добавила, что "тот, кто занимается уничтожением других людей, – трус", не указывая, что имеет в виду именно Трампа.

Однако американские СМИ указывают, что эта реплика вписывается в фокус кампании Харрис на силе, лидерстве и демократии, чтобы противопоставить себя Трампу на предвыборной гонке.

Комментируя высказывания вице-президента, представитель кампании Трампа Стивен Чунг указал на отсутствие большой пресс-конференции или интервью Харрис за четыре недели, с тех пор как она заменила президента Байдена во главе списка демократов на выборах 2024 года.

"Кампания Камалы – лжецы, мошенники и трусы. Она даже не может дать интервью или пресс-конференцию – даже дружественному изданию, – потому что до смерти боится, что ее разоблачат как трусиху и мошенницу", – сказал Чунг в заявлении для Fox News.

Сам Трамп неоднократно прибегал к оскорблениям в адрес Харрис, называя ее "сумасшедшей", "некомпетентной" и даже поставив под сомнение ее расовую принадлежность.

С тех пор члены Республиканской партии посоветовали Трампу сосредоточить свою риторику больше на политических разногласиях с Харрис и меньше на личных оскорблениях.

В ответ Трамп заявил, что имеет право на личные нападки на Харрис.

О том, как меняется кампания Трампа и какие ошибки он совершает, читайте в статье Цена ошибок Трампа. Как и почему бывший президент теряет лидерство на выборах в США