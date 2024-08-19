Лідер німецьких "Зелених": Ми не маємо вагатись щодо підтримки України

Лідер німецької Партії зелених Омід Нуріпур, коментуючи ситуацію з подальшим фінансуванням підтримки України, застеріг від "віри в те, що курс суворої економії призведе до більшої безпеки".

Його заяву наводить Tagesschau, повідомляє "Європейська правда".

Нуріпур запевнив, що все, що було обіцяно Україні до цього часу, буде продовжувати фінансуватися в будь-якому випадку.

За його словами, Німеччина не повинна вагатися, оскільки це було б поганим сигналом – "особливо для українців і, безумовно, для наших країн-партнерів".

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Нуріпур висловився за те, щоб "коли Україна вимагає чогось, ми дивилися на це з відкритим серцем.

"Але принципова відмова на самому початку унеможливлює розгляд запитів України", – додав він.

Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України.

Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.

Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

Посол України Олексій Макеєв попередив, що витрати Німеччини будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.