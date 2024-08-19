Лидер немецких "Зеленых": Мы не должны колебаться в вопросе поддержки Украины

Лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур, комментируя ситуацию с дальнейшим финансированием поддержки Украины, предостерег от "веры в то, что курс строгой экономии приведет к большей безопасности".

Его заявление приводит Tagesschau, сообщает "Европейская правда".

Нурипур заверил, что все, что было обещано Украине до сих пор, будет продолжать финансироваться в любом случае.

По его словам, Германия не должна колебаться, поскольку это было бы плохим сигналом – "особенно для украинцев и, безусловно, для наших стран-партнеров".

Реклама:

Нурипур высказался за то, чтобы "когда Украина требует чего-то, мы смотрели на это с открытым сердцем".

"Но принципиальный отказ в самом начале делает невозможным рассмотрение запросов Украины", – добавил он.

Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает новых средств на поддержку Украины.

Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.

В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

Посол Украины Алексей Макеев предупредил, что расходы Германии будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.