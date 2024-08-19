РФ висунула претензії Німеччині через розслідування підриву "Північних потоків"

Росія офіційно висунула Німеччині претензії щодо розслідування підриву "Північних потоків" у Балтійському морі.

Про це в інтерв'ю російському пропагандистському агентству "РИА Новости" в понеділок, 19 серпня, заявив директор третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін.

Він сказав, що Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на арешт одного з підозрюваних у підриві, який виявився громадянином України.

"Судячи з того, що в німецьких ЗМІ вже давно і методично просувають тезу про те, що ці особи не пов'язані з будь-якою державою, німецьке слідство також буде закрито без виявлення справжніх замовників підривів "Північних потоків", тобто, по суті, ФРН спустить його на гальмах", – сказав Тяпкін.

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Він додав, що Росія не має наміру миритися з таким результатом, і повідомив, що до Німеччини та інших країн у двосторонньому порядку висунуто претензії до "виконання зобов'язань" у рамках антитерористичних конвенцій.

Подальші дії РФ будуть залежати від реакції на запит від західних країн, сказав Тяпкін.

14 серпня декілька німецьких ЗМІ повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор країни видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Згодом стало відомо, що українець, якого Німеччина збиралась арештувати у Польщі за участь у підриві газопроводу, покинув польську територію.

У четвер, 15 серпня, газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці. Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Офіційний Київ будь-яку причетність українських топпосадовців заперечує. Німецьке слідство також не знайшло доказів їхньої причетності.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.