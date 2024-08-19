Россия официально выдвинула Германии претензии по расследованию подрыва "Северных потоков" в Балтийском море.

Об этом в интервью российскому пропагандистскому агентству "РИА Новости" в понедельник, 19 августа, заявил директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Он сказал, что Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест одного из подозреваемых в подрыве, который оказался гражданином Украины.

"Судя по тому, что в немецких СМИ уже давно и методично продвигают тезис о том, что эти лица не связаны с каким-либо государством, немецкое следствие также будет закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов "Северных потоков", то есть, по сути, ФРГ спустит его на тормозах", – сказал Тяпкин.

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Он добавил, что Россия не намерена мириться с таким результатом, и сообщил, что к Германии и другим странам в двустороннем порядке выдвинуты претензии к "выполнению обязательств" в рамках антитеррористических конвенций.

Дальнейшие действия РФ будут зависеть от реакции на запрос от западных стран, сказал Тяпкин.

14 августа несколько немецких СМИ сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор страны выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве - украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Впоследствии стало известно, что украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за участие в подрыве газопровода, покинул польскую территорию.

В четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal сообщила, что к подрыву газопровода в Балтийском море причастны украинские топ-чиновники. В частности, президент Владимир Зеленский якобы одобрил операцию по подрыву "Северных потоков", а затем безуспешно пытался ее отменить. Операция якобы прошла под надзором бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Официальный Киев какую-либо причастность украинских топ-чиновников отрицает. Немецкое следствие также не нашло доказательств их причастности.

О новых деталях в деле читайте в статье: Владимир одобрил, Владимир выполнил? Был ли украинский след в подрыве Nord Stream.