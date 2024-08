Рейтинг схвалення Гарріс серед американців зростає

Рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає.

Про це свідчить нове опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, повідомляє "Європейська правда".

Близько половини дорослого населення США – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Це значно більше, ніж 39%, які були зафіксовані у неї на початку літа – до того, як поганий виступ президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.

Реклама:

Такий показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс у порівнянні з її особистим рейтином, але й у порівнянні з рейтингом Джо Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку.

Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, до якогого позитивно ставиться 41% дорослих американців.

Нагадаємо, у понеділок в Чикаго розпочинається чотириденний з’їзд Демократичної партії США, де Камалу Гарріс офіційно оголосять кандидаткою у президенти.

Читайте також про те, як змінюється кампанія Трампа і які помилки він робить: Ціна помилок Трампа. Як та чому колишній президент втрачає лідерство на виборах у США.