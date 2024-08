Рейтинг одобрения Харрис среди американцев растет

Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис среди взрослых американцев стабильно растет.

Об этом свидетельствует новый опрос The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, сообщает "Европейская правда".

Около половины взрослого населения США – 48% – очень положительно или скорее положительно относятся к вице-президенту США Камале Харрис.

Это значительно больше, чем 39%, которые были зафиксированы у нее в начале лета – до того как плохое выступление президента Джо Байдена привело к его выходу из президентской гонки.

Такой показатель свидетельствует не только о росте одобрения Харрис по сравнению с ее личным рейтингом, но и по сравнению с рейтингом Джо Байдена перед его выходом из гонки, когда 38% американцев сказали, что имеют о нем положительное мнение.

Результат Харрис также лучше, чем у республиканца Дональда Трампа, к которому положительно относится 41% взрослых американцев.

Напомним, в понедельник в Чикаго начинается четырехдневный съезд Демократической партии США, где Камалу Харрис официально объявят кандидатом в президенты.

