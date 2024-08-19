В Чехии с 2022 года помиловали четырех добровольцев, которые воевали в ВСУ без разрешения

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину канцелярия президента Чехии приняла четыре просьбы о помиловании чешских граждан, которые служили в украинских вооруженных силах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Prague International.

Два заявления о помиловании из-за участия в иностранных вооруженных силах получил действующий президент Чехии Петр Павел, еще два – его предшественник Милош Земан.

Три дела завершились тем, что полиция отложила возбужденные дела, а четвертое президент Петр Павел передал в Министерство юстиции для дальнейшего рассмотрения.

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"Сейчас канцелярия президента республики не ведет ни одного запроса об аболиции в связи с участием чешских граждан в боевых действиях в Украине", – добавил Пражский град, канцелярия президента Чехии.

Согласно Уголовному кодексу Чехии, служба в иностранных вооруженных силах без согласия президента является уголовным преступлением и наказывается заключением в тюрьму на срок до пяти лет.

Чешские добровольцы, которые после начала полномасштабного российского вторжения в Украину отправились воевать на стороне ВСУ без предварительного одобрения президента Чехии, могут подать прошение о помиловании (аболицию).

В Праге недавно рассматривали дело бывшего военнослужащего Филиппа Симана, которого приговорили к семи годам заключения за мародерство. При этом суд оправдал Симана именно по статье о службе в ВСУ.