Зеленський подякував Данії за новий пакет допомоги

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новини з Данії про підготовку чергового пакета військової допомоги для України.

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву він опублікував в офіційному X (Twitter).

Зеленський подякував данському уряду та народу Данії за 20-й пакет допомоги.

"Високо ціную імплементацію наших домовленостей, а також збільшення фінансової підтримки оборонної промисловості України з боку Данії.

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Внесок Королівства Данія у фінансування виробництва зброї в Україні сягне 215 мільйонів доларів. Я дякую Данії – її народу, парламенту та уряду – за послідовне лідерство, яке зміцнює обидві країни та всю Європу", – зазначив він.

Нагадаємо. 19 серпня стало відомо, що Данія готується скерувати $115 млн на закупівлю зброї для України.

Також міністр закордонних справ Данії сказав, що Копенгаген не має заперечень з приводу того, щоб Україна використовувала данську зброю під час бойових дій на території Росії.