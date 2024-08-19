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Зеленський подякував Данії за новий пакет допомоги

Новини — Понеділок, 19 серпня 2024, 18:16 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новини з Данії про підготовку чергового пакета військової допомоги для України. 

Як повідомляє "Європейська правда", свою заяву він опублікував в офіційному X (Twitter).

Зеленський подякував данському уряду та народу Данії за 20-й пакет допомоги. 

"Високо ціную імплементацію наших домовленостей, а також збільшення фінансової підтримки оборонної промисловості України з боку Данії. 

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Внесок Королівства Данія у фінансування виробництва зброї в Україні сягне 215 мільйонів доларів. Я дякую Данії – її народу, парламенту та уряду – за послідовне лідерство, яке зміцнює обидві країни та всю Європу", – зазначив він. 

Нагадаємо. 19 серпня стало відомо, що Данія готується скерувати $115 млн на закупівлю зброї для України.

Також міністр закордонних справ Данії сказав, що Копенгаген не має заперечень з приводу того, щоб Україна використовувала данську зброю під час бойових дій на території Росії.

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Зброя ЗСУ Данія Зеленський
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