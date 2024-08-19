Батальйон із Данії приєднався до бригади НАТО в Латвії

Данський батальйон у понеділок, 19 серпня, офіційно долучився багатонаціональної бригади Північноатлантичного Альянсу в Латвії, розгорнутої в межах посилення східного флангу НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Близько 800 військовослужбовців із Данії заступили на службу в складі бригади НАТО на церемонії на військовій базі в латвійському місті Адажі. Вони прибули до Латвії разом із бойовою технікою.

"Батальйон бронепіхоти складається зі штабу з усіма видами зв'язку, снайперів, протитанкової зброї. Також у нас є танковий ескадрон, бронепіхотний ескадрон, механізована техніка. І багато солдатів", – заявив командир данського батальйону підполковник Томас Нійхольм Йоргенсен.

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Фото: LSM

Королівські збройні сили Данії досі дислокувалися в різній кількості на військовій базі в Адажі у складі механізованої піхотної бригади Сухопутних військ. Нині ж вони будуть підпорядковуватись командуванню в НАТО.

У Латвії з 2017 року розташована одна з чотирьох багатонаціональних бойових груп посиленої присутності НАТО на чолі з Канадою, до якої нині входять військовослужбовці з 14 країн – членів Альянсу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну бойову групу посилив контингент із 300 американських військовослужбовців, а також додаткові сили з Іспанії та Канади. Очікується, що до 2026 року вона складатиметься з понад 3500 військовослужбовців з країн НАТО.

Нагадаємо, на сході Литви також розпочався перший етап будівництва військового містечка для німецької бригади, яка базуватиметься тут у межах посилення східного флангу НАТО.