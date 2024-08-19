Литва почала будівництво бази для німецької бригади біля кордону з Росією

На полігоні Руднінкай, що на сході Литви, в понеділок 19 серпня розпочався перший етап будівництва військового містечка для німецької бригади, яка базуватиметься тут у межах посилення східного флангу НАТО.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BNS.

У символічній церемонії закладання капсули на Руднінкаї взяли участь прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, міністр оборони Лаурінас Кащюнас та командувач Збройними силами Литви генерал Раймундас Вайкшнорас.

Фото: Reuters

Військове містечко для німецької бригади розташовуватиметься на площі 170 гектарів, його будівництво обійдеться у 125 мільйонів євро.

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Воно міститиме 120 будівель, вертолітні майданчики, тренувальні поля, сортувальні майданчики і понад десять кілометрів внутрішніх вулиць, а також стрілецькі й танкові полігони.

У Руднінкаї розміщуватиметься близько 80% від особового складу німецької бригади, або близько 4000 військових Бундесверу та допоміжний персонал.

Фото: Reuters

"На відміну від інших місць дислокації підрозділів, ми дуже вдячні за те, що це місце географічно близько до кордону, де ми можемо сконцентрувати наші війська і швидко реагувати", – прокоментував головнокомандувач армії Литви.

Нині будівництво дещо сповільнюється через те, що в радянські часи Руднінкай був місцем випробування авіації, тож у ґрунті час від часу виявляють нерозірвані авіабомби.

На початку квітня до Литви прибув початковий склад німецької бригади, яка буде дислокуватись у балтійській країні. Солдати оселилися у Вільнюсі, вони відповідають за планування передислокації бригади до Литви та координацію вимог до військової інфраструктури.

Литва хоче, щоб німецька бригада на литовській території досягла повної боєздатності до кінця 2027 року, але Берлін ознайомлений і з планом "Б".