Батальон из Дании присоединился к бригаде НАТО в Латвии

Датский батальон в понедельник, 19 августа, официально присоединился к многонациональной бригаде Североатлантического Альянса в Латвии, развернутой в рамках усиления восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Около 800 военнослужащих из Дании заступили на службу в составе бригады НАТО на церемонии на военной базе в латвийском городе Адажи. Они прибыли в Латвию вместе с боевой техникой.

"Батальон бронепехоты состоит из штаба со всеми видами связи, снайперов, противотанкового оружия. Также у нас есть танковый эскадрон, бронепехотный эскадрон, механизированная техника. И много солдат", – заявил командир датского батальона подполковник Томас Нийхольм Йоргенсен.

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Фото: LSM

Королевские вооруженные силы Дании до сих пор дислоцировались в разном количестве на военной базе в Адаже в составе механизированной пехотной бригады Сухопутных войск. Сейчас же они будут подчиняться командованию в НАТО.

В Латвии с 2017 года расположена одна из четырех многонациональных боевых групп усиленного присутствия НАТО во главе с Канадой, в которую сейчас входят военнослужащие из 14 стран – членов Альянса.

После полномасштабного вторжения России в Украину боевую группу усилил контингент из 300 американских военнослужащих, а также дополнительные силы из Испании и Канады. Ожидается, что к 2026 году она будет состоять из более 3500 военнослужащих из стран НАТО.

Напомним, на востоке Литвы также начался первый этап строительства военного городка для немецкой бригады, которая будет базироваться здесь в рамках усиления восточного фланга НАТО.