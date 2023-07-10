Канада більш ніж вдвічі збільшить свої військові сили в Латвії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв більш ніж подвоїти внесок Оттави у місію НАТО в Латвії, виділивши 2,6 мільярда доларів на фінансування місії протягом трьох років і до 2200 канадських військовослужбовців для постійного розгортання.

Про це повідомляє CTV News, пише "Європейська правда".

Напередодні саміту НАТО у Вільнюсі Трюдо прибув з візитом до Риги.

Близько 800 канадських військовослужбовців вже входять до складу очолюваної Канадою бойової групи в балтійській країні, що робить її найбільшою закордонною місією країни, тепер їх число зросте до 2200.

Трюдо також оголосив, що Канада закупить і попередньо розмістить критичні системи озброєнь і готова розгорнути додатковий особовий склад для реагування на кризові ситуації союзників, забезпечення безпеки на основі співробітництва і колективної оборони.

Міністр оборони Аніта Ананд нещодавно оголосила, що танкова ескадрилья Leopard 2 з 15 танків і близько 130 військовослужбовців приєднаються до місії цієї осені.

Все це є частиною зусиль НАТО, спрямованих на посилення своєї присутності поблизу Росії у відповідь на російське вторгнення в Україну.

З початку війни Альянс подвоїв кількість бойових груп у регіоні і планує збільшити чисельність і масштаби деяких з них до рівня боєздатних бригад.

Як відомо, Канада і Латвія спільно навчають українських військовослужбовців у складі проєкту UNIFIER.