Шольц прокоментував рішення Німеччини обміняти засудженого убивцю-росіянина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер ввечері особисто зустрів в аеропорту літак зі звільненими з Росії ув’язненими, відстоюючи рішення обміняти засудженого вбивцю Вадима Красікова.

Про зустріч в аеропорту Кельна-Бонна повідомило видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Приватний літак з 13 звільненими в’язнями приземлився пізно ввечері в четвер. Щоб зустріти їх, канцлер перервав свою літню відпустку.

Шольц відзначив, що багато з ув’язнених побоювалися за своє здоров'я і життя, тому важливо, що "ми зробили можливим цей захист для них тут".

Реклама:

Коментуючи обмін Красікова, засудженого до довічного ув’язнення за вбивство у Берліні чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, Шольц сказав, що це рішення не було легким.

Das ist ein besonderer Moment. Alle sind wohlbehalten angekommen. In den ausführlichen Gesprächen mit den Befreiten haben viele erzählt, dass nicht mal sie mit einer Freilassung gerechnet haben. Sie sind überwältigt, plötzlich in Freiheit zu sein. (1/2) pic.twitter.com/feB4cGIeCe – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 1, 2024

"Нікому не було легко прийняти рішення про депортацію вбивці, засудженого до довічного ув'язнення після кількох років в’язниці", – сказав Шольц.

Складне рішення щодо Красікова ухвалила коаліція спільно після ретельного обговорення та обмірковування. Лідер опозиції Фрідріх Мерц, голова парламентської фракції ХДС/ХСС, був проінформований на ранній стадії і, за словами Шольца, погодився з цим рішенням.

Після зустрічі зі звільненими Шольц назвав обмін правильним: "І якщо у вас були якісь сумніви, ви втратите їх після розмови з тими, хто зараз на волі".

Представник зовнішньополітичного напрямку соціал-демократів Міхаель Рот прокоментував, що іноді доводиться "укладати угоду з дияволом заради людяності".

Міністр юстиції Марко Бушманн визнав, що заради свободи ув'язнених довелося піти на болючі поступки. Він повідомив, що Красікова було не помилувано, а депортовано. "Як міністр юстиції, я несу відповідальність за одну особливо гірку поступку", – відзначив Бушманн.

В ході безпрецедентної операції за участю турецької спецслужби MIT було обміняно в цілому 26 ув'язнених.

В обмін на звільнення політв'язнів і критиків Кремля Німеччина, США і країни-партнери відпустили засудженого вбивцю і в'язнів, підозрюваних у шпигунстві на Росію.

Президент США Джо Байден визнав, що Німеччині довелося піти на значні поступки для досягнення обміну полоненими. Шольц заявив, що це рішення зміцнило німецько-американську дружбу.

Російський опозиціонер Алексєй Навальний, який помер у лютому в колонії, мав бути частиною домовленості Заходу та Росії про обмін.

Звільнення Красікова у Німеччині викликало розчарування в німецькій прокуратурі. Німецький уряд визнав, що це рішення було ухвалити нелегко.