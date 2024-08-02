Президентка Словенії, що видала РФ двох шпигунів, прокоментувала обмін ув'язненими

Словенська президентка Наташа Пірц Мусар прокоментувала великий обмін ув'язненими з Росією після того, як до РФ повернулись двоє засуджених у Словенії російських шпигунів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пірц Мусар відзначила у соцмережі Х, що Словенія і її спецслужби невтомно і з великою чутливістю працювали з союзниками і партнерами над обміном полоненими, який вчора успішно завершився.

"Я хотіла би висловити повагу і подякувати всім, хто брав участь у цій складній акції, яка врятувала життя", – зазначила Пірц Мусар.

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Словенія повернула РФ двох російських шпигунів – Анну і Артема Дульцевих. Під виглядом подружжя з Аргентини вони прибули до Любляни, щоб працювати у штаб-квартирі Європейського агентства зі взаємодії регуляторів енергетики.

Напередодні обміну у Словенії завершили суд над Дульцевими. Загальний термін ув’язнення для подружжя судді визначили як рік і сім місяців – приблизно стільки ж, скільки вони пробули під вартою в Словенії. Таким чином, після суду вони опинились на волі, і їх разом із двома неповнолітніми дітьми повернули РФ.

Як повідомляли, переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну ув’язненими в четвер, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.