Президент Словении, которая выдала РФ двух шпионов, прокомментировала обмен заключенными

Словенский президент Наташа Пирц Мусар прокомментировала большой обмен заключенными с Россией после того, как в РФ вернулись двое осужденных в Словении российских шпионов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пирц Мусар отметила в соцсети Х, что Словения и ее спецслужбы неутомимо и с большой чувствительностью работали с союзниками и партнерами над обменом пленными, который вчера успешно завершился.

"Я хотела бы выразить уважение и поблагодарить всех, кто участвовал в этой сложной акции, которая спасла жизни", – отметила Пирц Мусар.

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Словения вернула РФ двух российских шпионов – Анну и Артема Дульцевых. Под видом супругов из Аргентины они прибыли в Любляну, чтобы работать в штаб-квартире Европейского агентства по взаимодействию регуляторов энергетики.

Накануне обмена в Словении завершили суд над Дульцевыми. Общий срок заключения для супругов судьи определили как год и семь месяцев – примерно столько же, сколько они пробыли под стражей в Словении. Таким образом, после суда они оказались на свободе, и их вместе с двумя несовершеннолетними детьми вернули РФ.

Как сообщалось, переговоры между Западом и Россией, которые привели к большому обмену заключенными в четверг, продолжались более двух лет.

Детали читайте в статье: Заложники за шпионов: почему исторический обмен между РФ и Западом будет иметь последствия и для Украины.