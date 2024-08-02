FT: В Єврокомісії створили підрозділ для підготовки до можливої перемоги Трампа

Європейська комісія сформувала спеціальну групу посадовців, яка розробляє стратегію реагування на наслідки президентських виборів у США.

Про це повідомило видання The Financial Times з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

За словами трьох осіб, які розповіли про завдання групи, ЄК готується до можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, а також визначає, який вплив на ЄС може мати президентство Камали Гарріс, як Брюссель має бути готовим до змін у політиці після виборів у США в листопаді, та як реагувати на них.

"Вибори (в США) ще далекі від завершення, тому мова йде про те, щоб з'ясувати, якими можуть бути наслідки в будь-якому випадку", – сказав один зі співрозмовників, який відмовився назвати своє ім'я через конфіденційний характер переговорів.

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"Ключові посадовці обговорюють, на чому нам потрібно зосередитися найбільше", – додав він.

Команда була сформована офісом Ільзе Юхансоне, генеральної секретарки комісії, і включає дуже невелику кількість посадовців, які представляють директорати комісії, що займаються такими питаннями, як торгівля, конкуренція та закордонні справи.

Брюссель глибоко стурбований тим, що Трамп може використати свій другий президентський термін для запровадження болючих тарифів на експорт з ЄС, припинення військової та фінансової підтримки України з боку США та примушення Києва погодитися на умови Москви щодо припинення війни.

Європейські союзники також занепокоєні тим, що Трамп може виконати свої попередні погрози вивести США з НАТО або суттєво підірвати положення про взаємну оборону для країн, які, на його думку, не витрачають достатньо коштів на оборону.

Група планує активізувати свою роботу у вересні і розширити контакти з урядами країн ЄС, щоб поділитися думками та ідеями щодо оцінки потенційних вразливостей ЄС і того, як пом'якшити негативні рішення.

Також приділяють увагу розробці комунікаційних планів на випадок значних змін у політиці США щодо Європи, наприклад, необхідності для платників податків ЄС потенційно робити більший внесок в оборону України.

Комісія заявила, що "готується до виборів у США", і що "розглядаються всі можливі результати", додавши, що вона "віддана підтримці тісного партнерства зі США".

Аналогічна група посадовців, які готуються до можливого другого президентства Трампа, була створена в Міністерстві закордонних справ Німеччини, повідомили Financial Times джерела.

Занепокоєння Берліна посилились з огляду на той факт, що німецьке керівництво й канцлер Олаф Шольц зокрема активно підтримували президентство Джо Байдена. Його зняття з виборів створило ще більше невизначеності в передвиборчій кампанії у США.