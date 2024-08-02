FT: В Еврокомиссии создали подразделение для подготовки к возможной победе Трампа

Европейская комиссия сформировала специальную группу должностных лиц, которая разрабатывает стратегию реагирования на последствия президентских выборов в США.

Об этом сообщило издание The Financial Times со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам трех человек, которые рассказали о задачах группы, ЕК готовится к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом, а также определяет, какое влияние на ЕС может иметь президентство Камалы Харрис, как Брюссель должен быть готовым к изменениям в политике после выборов в США в ноябре, и как реагировать на них.

"Выборы (в США) еще далеки от завершения, поэтому речь идет о том, чтобы выяснить, какими могут быть последствия в любом случае", – сказал один из собеседников, который отказался назвать свое имя из-за конфиденциального характера переговоров.

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"Ключевые чиновники обсуждают, на чем нам нужно сосредоточиться больше всего", – добавил он.

Команда была сформирована офисом Ильзе Юхансоне, генерального секретаря комиссии, и включает очень небольшое количество должностных лиц, представляющих директораты комиссии, занимающиеся такими вопросами, как торговля, конкуренция и иностранные дела.

Брюссель глубоко обеспокоен тем, что Трамп может использовать свой второй президентский срок для введения болезненных тарифов на экспорт из ЕС, прекращения военной и финансовой поддержки Украины со стороны США и принуждения Киева согласиться на условия Москвы о прекращении войны.

Европейские союзники также обеспокоены тем, что Трамп может выполнить свои предыдущие угрозы вывести США из НАТО или существенно подорвать положение о взаимной обороне для стран, которые, по его мнению, не тратят достаточно средств на оборону.

Группа планирует активизировать свою работу в сентябре и расширить контакты с правительствами стран ЕС, чтобы поделиться мнениями и идеями по оценке потенциальных уязвимостей ЕС и того, как смягчить негативные решения.

Также уделяется внимание разработке коммуникационных планов на случай значительных изменений в политике США в отношении Европы, например, необходимости для налогоплательщиков ЕС потенциально делать больший вклад в оборону Украины.

Комиссия заявила, что "готовится к выборам в США", и что "рассматриваются все возможные результаты", добавив, что она "привержена поддержке тесного партнерства с США".

Аналогичная группа чиновников, которые готовятся к возможному второму президентству Трампа, была создана в Министерстве иностранных дел Германии, сообщили Financial Times источники.

Беспокойство Берлина усилились, учитывая тот факт, что немецкое руководство и канцлер Олаф Шольц в частности активно поддерживали президентство Джо Байдена. Его снятие с выборов создало еще больше неопределенности в предвыборной кампании в США.