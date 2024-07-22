FT: Уряд Німеччини готується до переобрання Трампа президентом США

Уряд Німеччини, яка за першого президентства Дональда Трампа у США часто була об’єктом його критики через енергетичну залежність від Росії та низькі витрати на оборону, готується до його можливого переобрання у 2024 році.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації Financial Times.

У межах підготовки до другого президентства Трампа німецьке Міністерство закордонних справ утворило неформальну кризову групу, яка обговорюватиме потенційні наслідки виборів у США для Берліна.

А підрозділ Міністерства економіки Німеччини з весни намагається прорахувати вплив тарифів, які може запровадити Трамп, та переглянути ланцюги поставок до країни для потенційної заміни високотехнологічної та сировинної продукції зі США.

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Занепокоєння Берліна посилились із огляду на той факт, що німецьке керівництво й канцлер Олаф Шольц зокрема активно підтримували президентство Джо Байдена. Його зняття створило ще більше невизначеності в передвиборчій кампанії у США.

Німеччина остерігається, що повернення Трампа в Білий дім супроводжуватиметься ще більш відверто протекціоністською економічною політикою, орієнтованою на США, ніж під час його першого терміну – зокрема погрозою запровадити тарифи у 10% на весь імпорт, що може завдати величезної шкоди експортноорієнтованій німецькій економіці.

Посадові особи в Німеччині в розмові з FT, однак, вказують, що в порівнянні з першим президентством Трампа вжили багатьох заходів, аби зняти претензії потенційної республіканської адміністрації – від перегляду політики щодо Китаю до більшого інвестування в оборону.

Уряд Німеччини також доклав зусиль для налагодження зв’язків з провідними республіканцями у США, які можуть мати вплив на майбутній Білий дім Трампа або які можуть стримувати його більш ізоляціоністські тенденції, пише FT.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден оголосив, що виходить з передвиборчих перегонів та підтримав кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс. Гарріс заявила, що готова змагатися за посаду президента США.

Про те, як вихід Байдена із президентської гонки може допомогти демократам на виборах, читайте у статті "ЄвроПравди" або дивіться відео.