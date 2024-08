У Британії турбуються про долю дельфіна, який піднявся Темзою аж за центр Лондона

У перший день серпня мешканці Лондона з подивом помітили у Темзі дезорієнтованого одинокого дельфіна – за десятки кілометрів від гирла річки.

Про це повідомляє The Standard, пише "Європейська правда".

Дельфіна бачили десятки людей, що займались на річці греблею, а також сотні перехожих на набережних. Серед інших, його зняв на відео професор екології з університету Кардіффа Стів Ормерод, який у той час стояв на Хаммерсмітському мосту.

Common Dolphins shouldn’t really be this far up the Thames or alone. Here’s some advice from @BDMLR https://t.co/tUFe9cuQNb https://t.co/sBEkjILmdO

Реклама: