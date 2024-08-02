У Британії турбуються про долю дельфіна, який піднявся Темзою аж за центр Лондона

У перший день серпня мешканці Лондона з подивом помітили у Темзі дезорієнтованого одинокого дельфіна – за десятки кілометрів від гирла річки.

Про це повідомляє The Standard, пише "Європейська правда".

Дельфіна бачили десятки людей, що займались на річці греблею, а також сотні перехожих на набережних. Серед інших, його зняв на відео професор екології з університету Кардіффа Стів Ормерод, який у той час стояв на Хаммерсмітському мосту.

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Вчений зазначив, що дельфіни не мали б поодинці запливати так високо по течії річки. Від гирла Темзи до західної частини Лондона – понад 30 миль.

Координаторка організації з допомоги морським тваринам British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) Мері Тестер, яку викликали на місце, підтвердила, що це звичайний дельфін.

Alexander Nicoloau / Climate Centre

"Він зовсім один, що буває дуже рідко, і він виглядає дуже дезорієнтованим і втомленим. Ймовірно, він плив вверх по течії, можливо загубившись, і вже не має сили повернутися", – прокоментувала вона.

За її словами, поява високо за течією річки деяких інших морських жителів, як тюлені, не є чимось надзвичайним, але у випадку з дельфінами це сигнал, що їм може бути потрібна допомога зоорятувальників.

"Цьогоріч було вже п’ять груп дельфінів, які заходили за гирло вглиб Темзи. Троє з них допливли до Лондона. Жоден з них, на жаль, не вижив", – розповіла координаторка.

У перший день липня у центрі Лондона вдруге в цьому році ловили армійських коней, що втекли. Під час першого такого інциденту постраждали четверо людей.