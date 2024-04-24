У центрі Лондона армійські коні вирвались на свободу, постраждали четверо людей

Армійські коні промчали у середу центром Лондона після того, як втекли під час ранкових вправ, принаймні четверо людей отримали поранення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Вважається, що тварини втекли під час інциденту на Букінгем палас-роуд, під час якого військовослужбовець впав зі спини коня.

Двох коней із сідлами й вуздечками та одного в крові помітили, коли вони бігли по дорозі.

фото PA

Представник армії сказав, що "кілька військових робочих коней" відв'язалися під час "звичайних навчань" цього ранку.

"Усіх коней зараз знайдено та повернуто до табору", – сказав речник.

"Кілька представників особового складу та коні отримали поранення, їм надається відповідна медична допомога", – додав він.

Поліція лондонського Сіті повідомила, що сьогодні близько 8:30 ранку надійшов дзвінок, і двох коней спіймали на шосе поблизу Лаймхауса.

Пізніше їх перевезли в армійському кінному боксі для надання ветеринарної допомоги.

У повідомленні столичної поліції о 10:30 сказано, що всіх коней було спіймано.

"Ми раді підтвердити, що всіх коней виявлено. Ми продовжуємо підтримувати зв'язок з армією", – йдеться в заяві сил.

Нагадаємо, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який прибув у Будапешт у грудні, обмінялись подарунками – конем і електромобілем.