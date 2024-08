В Британии беспокоятся о судьбе дельфина, который поднялся по Темзе аж за центр Лондона

В первый день августа жители Лондона с удивлением заметили в Темзе дезориентированного одинокого дельфина – за десятки километров от устья реки.

Об этом сообщает The Standard, пишет "Европейская правда".

Дельфина видели десятки людей, которые занимались на реке плотиной, а также сотни прохожих на набережных. Среди других, его снял на видео профессор экологии из университета Кардиффа Стив Ормерод, который в то время стоял на Хаммерсмитском мосту.

Common Dolphins shouldn’t really be this far up the Thames or alone. Here’s some advice from @BDMLR https://t.co/tUFe9cuQNb https://t.co/sBEkjILmdO

