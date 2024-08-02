В Британии беспокоятся о судьбе дельфина, который поднялся по Темзе аж за центр Лондона

В первый день августа жители Лондона с удивлением заметили в Темзе дезориентированного одинокого дельфина – за десятки километров от устья реки.

Об этом сообщает The Standard, пишет "Европейская правда".

Дельфина видели десятки людей, которые занимались на реке плотиной, а также сотни прохожих на набережных. Среди других, его снял на видео профессор экологии из университета Кардиффа Стив Ормерод, который в то время стоял на Хаммерсмитском мосту.

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Ученый отметил, что дельфины не должны были бы в одиночку заплывать так высоко по течению реки. От устья Темзы до западной части Лондона – более 30 миль.

Координатор организации по помощи морским животным British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) Мэри Тестер, которую вызвали на место, подтвердила, что это обычный дельфин.

Alexander Nicoloau / Climate Centre

"Он совсем один, что бывает очень редко, и он выглядит очень дезориентированным и уставшим. Вероятно, он плыл вверх по течению, возможно потерявшись, и уже не имеет силы вернуться", – прокомментировала она.

По ее словам, появление высоко по течению реки некоторых других морских жителей, как тюлени, не является чем-то чрезвычайным, но в случае с дельфинами это сигнал, что им может быть нужна помощь зооспасателей.

"В этом году было уже пять групп дельфинов, которые заходили за устье вглубь Темзы. Трое из них доплыли до Лондона. Ни один из них, к сожалению, не выжил", – рассказала координатор.

В первый день июля в центре Лондона второй раз в этом году ловили сбежавших армейских лошадей. Во время первого такого инцидента пострадали четыре человека.