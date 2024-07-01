У центрі Лондона вдруге в цьому році ловили армійських коней, що втекли

Троє коней-втікачів промчали вулицями центру Лондона в понеділок після того, як один з них був наляканий автобусом, а два інших скинули своїх вершників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Інцидент стався в понеділок, коли п'ятеро солдатів з полку побутової кавалерії виконували рутинну вправу з шістьма кіньми.

скриншот з відео @davenoisome

Кінь без вершника, якого вели, злякався, а два інших скинули своїх вершників і втекли.

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Одного з них зловили на невеликій відстані, а двоє інших добігли до мосту Воксхолл, що за 2,5 кілометри від місця події.

Поліція і військові заявили, що працювали разом, щоб "швидко і безпечно" повернути тварин після того, як вони втекли сьогодні вранці.

Армія повідомила, що один кінь отримав незначні травми, але не потребує подальшого лікування. Жоден із солдатів не постраждав.

Сцена нагадувала – але була менш хаотичною – інцидент, коли у квітні кілька коней втекли під час ранкових вправ і двоє були серйозно поранені.

Жоден з коней, залучених у понеділковий інцидент, не брав участі у квітневій втечі.