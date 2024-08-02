Польський уряд зазнав критики після обміну ув'язнених

Польський уряд зазнав критики після участі в обміні полоненими з Росією, оскільки польськомовний журналіст, заарештований у Білорусі, так і не був звільнений.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Колишній міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський з націоналістичної партії "Право і справедливість" звинувачує кабінет прем'єр-міністра Дональда Туска в тому, що він звільнив російсько-іспанського журналіста, звинуваченого у шпигунстві на користь Росії, але "нічого не отримав" за це.

Камінський заявив, що переговори про обмін полоненими між Росією і Заходом велися вже щонайменше півтора року. "Як координатор спецслужб я вів переговори з американцями на цю тему", – повідомив він.

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"Я пропонував передати росіянам затриманого нами в лютому 2022 року агента ГРУ Павла Рубцова під ім'ям Пабло Гонсалеса. Нашою умовою в рамках обміну полоненими була передача Польщі Анджея Почобута, засудженого в Білорусі до восьми років ув'язнення, і росіянина В., який має карту поляка, засудженого до 12 років таборів за співпрацю з польськими службами. Команда Туска передала росіянам їх найціннішого агента, не отримавши нічого натомість. Ганьба!" – заявив Камінський.

Журналіст Анджей Почобут, заарештований у Білорусі у 2021 році і засуджений у 2023 році, не був звільнений. Натомість у рамках обміну Польща звільнила Павла Рубцова, який видавав себе в Європі за іспанського журналіста під ім'ям Пабло Гонсалеса, що перебував у польській в'язниці з лютого 2022 року за підозрою у шпигунстві на користь Росії.

Про цю справу сьогодні журналісти запитали очільника МЗС Радослава Сікорського. "Хочу вас запевнити, що зусилля щодо звільнення інших політичних в'язнів, білоруських політв'язнів, у тому числі Анджея Почобута, йдуть іншим шляхом... Він у моїх думках щодня", – заявив Сікорський. Він запевнив, що Польща щодня бореться за звільнення Почобута.

У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії.

Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.

Деталі читайте у статті: Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України.