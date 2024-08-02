Київ проти видачі посвідок на проживання українцям із простроченими паспортами в Естонії

Посол України в Естонії Максим Кононенко вважає, що Таллінн не повинен видавати посвідки на проживання українським чоловікам, навіть якщо у них буде прострочений паспорт.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав у коментарі ERR.

Естонія продовжує видавати посвідку на проживання всім тим, хто має на неї право, навіть якщо паспорт у такої людини прострочений. Це стосується громадян України, Білорусі, яка запровадила обмеження у своїх консульствах на отримання паспорта, а також Росії.

Як пояснюють у Міністерстві внутрішніх справ Естонії, якщо людина не порушує закон, причин відбирати в неї право жити в країні немає.

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"Посвідка на проживання пов'язана не з паспортом, а з людиною. Якщо у людини є право жити в Естонії, то продовжувати свою посвідку на проживання можна", – пояснив керівник відділу міграційної політики естонського МВС Янек Мягі.

Для оновлення паспорта українські чоловіки в Естонії у віці від 18 до 60 років повинні обов’язково оновити свої дані про місце проживання в додатку Міністерства оборони України "Резерв+".

У посольстві України в Таллінні вважають, що захист країни – це моральна та конституційна відповідальність чоловіків призовного віку, і завдання посольства – сприяти виконанню цього обов'язку.

"На момент повномасштабного вторгнення законодавство про військовий облік не було досконально опрацьовано. Тому зараз, скажімо так, проходить етап оновлення даних. І як держава Україна зобов'язана знати, хто де перебуває і який мобілізаційний ресурс у нас є", – сказав Кононенко.

Естонське МВС раніше говорило, що не планує примусову репатріацію до України українських чоловіків призовного віку, які законно перебувають на території країни, у разі, якщо їхні паспорти будуть протерміновані.