Киев против выдачи ВНЖ украинцам с просроченными паспортами в Эстонии

Посол Украины в Эстонии Максим Кононенко считает, что Таллинн не должен выдавать вид на жительство украинским мужчинам, даже если у них будет просроченный паспорт.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал в комментарии ERR.

Эстония продолжает выдавать вид на жительство всем тем, кто имеет на него право, даже если паспорт у такого человека просрочен. Это касается граждан Украины, Беларуси, которая ввела ограничения в своих консульствах на получение паспорта, а также России.

Как объясняют в Министерстве внутренних дел Эстонии, если человек не нарушает закон, причин отбирать у него право жить в стране нет.

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"Вид на жительство связан не с паспортом, а с человеком. Если у человека есть право жить в Эстонии, то продлевать свой вид на жительство можно", – пояснил руководитель отдела миграционной политики эстонского МВД Янек Мяги.

Для обновления паспорта украинские мужчины в Эстонии в возрасте от 18 до 60 лет должны обязательно обновить свои данные о месте проживания в приложении Министерства обороны Украины "Резерв+".

В посольстве Украины в Таллинне считают, что защита страны – это моральная и конституционная ответственность мужчин призывного возраста, и задача посольства – способствовать выполнению этой обязанности.

"На момент полномасштабного вторжения законодательство о воинском учете не было досконально проработано. Поэтому сейчас, скажем так, проходит этап обновления данных. И как государство Украина обязана знать, кто где находится и какой мобилизационный ресурс у нас есть", – сказал Кононенко.

Эстонское МВД ранее говорило, что не планирует принудительную репатриацию в Украину украинских мужчин призывного возраста, которые законно находятся на территории страны, в случае, если их паспорта будут просрочены.