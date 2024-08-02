Огонь уничтожил две яхты и туристическое судно в греческом порту

Поздний ночной пожар на пристани для яхт Zea Marina в греческом порту Пирей в четверг привел к уничтожению трех судов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Как сообщается, пламя охватило только что спущенную на воду 32,96-метровую моторную яхту Golden Yachts O'Riana и 42,49-метровую моторную яхту Picchiotti Libra Y. Обе затонули. Кроме того, огонь поглотил коммерческое туристическое судно.

Пламя возникло на туристическом судне и быстро перекинулось на яхты, сообщалось о взрывах во время инцидента.

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В ликвидации пожара участвовали десять автомобилей с 26 пожарными, три катера береговой охраны и судно пожарной бригады.

Один пожарный был госпитализирован из-за проблем с дыханием, а береговая охрана спасла десять человек с пирса.

Береговая охрана развернула плавучий барьер, чтобы предотвратить потенциальное загрязнение моря.

Власти расследуют причину пожара.

Напомним, в мае в крупном пожаре, вспыхнувшем на пристани хорватского городка Медулин, сгорели 22 судна.