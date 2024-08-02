Естонія витратить кошти ЄС на проведення фестивалю сауни та метання сокир

Частина коштів із фонду Європейського Союзу, виділених Естонії для підтримки зеленого переходу регіонів, буде витрачена на розважальні заходи – зокрема проведення фестивалів сауни та метання сокир, а також танцювального марафону.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації ERR.

Фонд справедливого переходу, який є одним із ключових інструментів Європейського Союзу для підтримки регіонів у досягненні кліматичної нейтральності до 2050 року, виділив 354 мільйони євро регіону Іда-Вірумаа на сході Естонії.

Кошти для цього регіону, в якому тривалий час розвивалась промисловість, будуть спрямовані на диверсифікацію економічної діяльності. Серед найбільших проєктів – побудова фабрик із виробництва магніту та деревини.

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Незначна частина коштів фонду ЄС для Іда-Вірумаа буде присвячена розважальним заходам: 200 тисяч євро – на підвищення привабливості центру водних видів спорту, 26 тисяч євро – на будівництво парку для гри в диск-гольф, по 10 тисяч євро – на фінансування майстер-класів з естонської культури сауни та чемпіонату Естонії з диск-гольфу.

Серед інших культурних заходів – танцювальний марафон, створення центру метання сокир та дитячий хокейний літній табір.

У Міністерстві фінансів Естонії пояснили, що сподіваються таким чином сприяти диверсифікації економіки Іда-Вірумаа шляхом залучення якнайбільшої кількості громадян.

Нагадаємо, у 2022 році Єврокомісія організувала "віртуальну вечірку" за 387 тисяч євро, покликану підвищити рівень обізнаності про її ініціативу "Глобальний шлюз", але лише одиниці користувачів узяли в ній участь.