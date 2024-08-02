Эстония потратит средства ЕС на проведение фестиваля сауны и метания топоров

Часть средств из фонда Европейского Союза, выделенных Эстонии для поддержки зеленого перехода регионов, будет потрачена на развлекательные мероприятия – в частности проведение фестивалей сауны и метания топоров, а также танцевального марафона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации ERR.

Фонд справедливого перехода, который является одним из ключевых инструментов Европейского Союза для поддержки регионов в достижении климатической нейтральности до 2050 года, выделил 354 миллиона евро региону Ида-Вирумаа на востоке Эстонии.

Средства для этого региона, в котором долгое время развивалась промышленность, будут направлены на диверсификацию экономической деятельности. Среди крупнейших проектов – построение фабрик по производству магнита и древесины.

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Незначительная часть средств фонда ЕС для Ида-Вирумаа будет посвящена развлекательным мероприятиям: 200 тысяч евро – на повышение привлекательности центра водных видов спорта, 26 тысяч евро – на строительство парка для игры в диск-гольф, по 10 тысяч евро – на финансирование мастер-классов по эстонской культуре сауны и чемпионата Эстонии по диск-гольфу.

Среди других культурных мероприятий – танцевальный марафон, создание центра метания топоров и детский хоккейный летний лагерь.

В Министерстве финансов Эстонии объяснили, что надеются таким образом способствовать диверсификации экономики Ида-Вирумаа путем привлечения большего количества граждан.

Напомним, в 2022 году Еврокомиссия организовала "виртуальную вечеринку" за 387 тысяч евро, призванную повысить уровень осведомленности о ее инициативе "Глобальный шлюз", но лишь единицы пользователей приняли в ней участие.