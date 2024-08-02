В Польше предупредили о трудностях на КПП с Украиной: ремонт до 14 ноября

В связи с ремонтом дорожного покрытия пограничного перехода в польском Дорогуске (с украинской стороны – КПП "Ягодин") будут значительные трудности в движении.

Об этом сообщило в пятницу Надбужанское отделение Пограничной службы Польши, передает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Водителям грузовиков следует ожидать осложнения движения и долгое время ожидания на въезд в Польшу.

Ожидаемая дата завершения реконструкции – 14 ноября этого года. К этому времени перевозчики, по возможности, должны выбирать другие пункты пересечения границы.

Реклама:

Работы и связанные с ними трудности начнутся в понедельник.

В пятницу около 300 грузовиков стояли в очереди на выезд из Польши в Украину через пограничный переход в Дорогуске, а примерное время ожидания на пересечение границы составляло 10-12 часов.

В апреле польские протестующие свернули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск", которая длилась с 9 февраля. Это произошло после решения войта гмины о сворачивании протеста.

Это также произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, отметив, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Утром 29 апреля стало известно, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенное – Рава-Русская", который был последним заблокированным КПП.