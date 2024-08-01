Демпартія США почала віртуальне обрання кандидата в президенти

Національний комітет Демократичної партії США в четвер, 1 серпня, розпочав офіційне віртуальне голосування, яке формально затвердить висунення Камали Гарріс кандидаткою у президенти.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CBS News.

У голосуванні за номінацію на президентські вибори, яке розпочалось о 16:00 за Києвом, беруть участь делегати Демпартії від штатів. Воно відбудеться за допомогою віртуальної платформи, де кожен делегат використовує персоналізований бланк із водяним знаком.

Очікується, що процес займе кілька днів, а вікно для голосування буде відкрите до вечора 5 серпня (01:00 6 серпня за Києвом).

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Результат голосування не викликає сумнівів, позаяк Камала Гарріс має підтримку майже всіх делегатів від Демократичної партії. Вона увійде в історію як перша темношкіра жінка, висунута на посаду президента в історії США.

Кандидатура Гарріс з'явилась після того, як президент США Джо Байден оголосив про зняття з виборів і схвалив участь у них своєї віцепрезидентки.

Одне з останніх опитувань засвідчило, що Камала Гарріс знищила перевагу Дональда Трампа у семи ключових штатах, де традиційно визначаються результати президентських виборів.

Наступного тижня вона проведе передвиборчі заходи у ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.

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