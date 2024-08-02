Кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше, ніж Трампа

Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс, яку мають номінувати на президентські вибори від Демократичної партії, в липні зібрала 310 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кількість коштів, зібраних кампанією Гарріс, більш як удвічі перевищує 137 мільйонів доларів, які отримала кампанія кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа – попри пережитий ним замах минулого місяця.

Дві третини пожертв на користь Демократичної партії надійшли від донорів, які зробили пожертвування вперше. Крім того, більшу частину загальної суми забезпечити пожертви в розмірі 200 доларів або менше.

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Згідно з останніми даними, пов’язані з Гарріс передвиборчі комітети станом на зараз мають загалом 377 мільйонів доларів у розпорядженні, тоді як Трамп – 327 мільйонів доларів.

Загалом демократи під час нинішньої передвиборчої кампанії вже зібрали понад 1 мільярд доларів – найшвидше в історії в порівнянні з попередніми виборами у США.

Кампанія Камали Гарріс минулого тижня повідомила про збір понад 200 мільйонів доларів, що стало рекордом в історії виборів.

До зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа повідомляли про сплеск пожертв після оголошення йому вироку в суді Нью-Йорка.