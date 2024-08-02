В Ірландії арештували водія фургона, який врізався у ворота урядових будівель
Новини — П'ятниця, 2 серпня 2024, 21:00 —
Поліція Ірландії затримала й допитала чоловіка, який на фургоні врізався у ворота резиденції президента, офісу прем'єр-міністра і будівлі парламенту.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.
Серія інцидентів з фургоном сталася близько 02:00 в ніч проти п’ятниці. У цей час урядові установи були зачинені, тож ніхто не постраждав.
Спочатку фургон протаранив огорожу біля офіційної резиденції президента Ірландії Майкла Хіггінса, але не в'їхав на територію.
Потім водій проїхав близько п’ятьох кілометрів до центру Дубліна і протаранив кілька воріт біля двох комплексів урядових будівель.
У результаті була деформована залізна огорожа біля офісу прем'єр-міністра Саймона Гарріса, а ворота біля офісу генерального прокурора – зірвані з петель.
Водія, якому трохи більше 40 років, заарештували на місці події за підозрою в порушенні правил дорожнього руху. Білий фургон, яким він керував, забрали.
Детективи, які допитують водія фургона, виключили терористичний мотив його вчинку.
У травні повідомлялось про чоловіка, який в'їхав на автомобілі у ворота зовнішнього комплексу Білого дому та помер від отриманих травм.