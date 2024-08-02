В Ірландії арештували водія фургона, який врізався у ворота урядових будівель

Поліція Ірландії затримала й допитала чоловіка, який на фургоні врізався у ворота резиденції президента, офісу прем'єр-міністра і будівлі парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Серія інцидентів з фургоном сталася близько 02:00 в ніч проти п’ятниці. У цей час урядові установи були зачинені, тож ніхто не постраждав.

Спочатку фургон протаранив огорожу біля офіційної резиденції президента Ірландії Майкла Хіггінса, але не в'їхав на територію.

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Фото: АР

Потім водій проїхав близько п’ятьох кілометрів до центру Дубліна і протаранив кілька воріт біля двох комплексів урядових будівель.

У результаті була деформована залізна огорожа біля офісу прем'єр-міністра Саймона Гарріса, а ворота біля офісу генерального прокурора – зірвані з петель.

Водія, якому трохи більше 40 років, заарештували на місці події за підозрою в порушенні правил дорожнього руху. Білий фургон, яким він керував, забрали.

Детективи, які допитують водія фургона, виключили терористичний мотив його вчинку.

У травні повідомлялось про чоловіка, який в'їхав на автомобілі у ворота зовнішнього комплексу Білого дому та помер від отриманих травм.