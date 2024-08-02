В Ирландии арестовали водителя фургона, врезавшегося в ворота правительственных зданий

Полиция Ирландии задержала и допросила мужчину, который на фургоне врезался в ворота резиденции президента, офиса премьер-министра и здания парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Серия инцидентов с фургоном произошла около 02:00 в ночь на пятницу. В это время правительственные учреждения были закрыты, поэтому никто не пострадал.

Сначала фургон протаранил ограждение возле официальной резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса, но не въехал на территорию.

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Фото: АР

Затем водитель проехал около пяти километров до центра Дублина и протаранил несколько ворот возле двух комплексов правительственных зданий.

В результате было деформировано железное ограждение возле офиса премьер-министра Саймона Гарриса, а ворота возле офиса генерального прокурора – сорваны с петель.

Водителя, которому чуть больше 40 лет, арестовали на месте происшествия по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Белый фургон, которым он управлял, забрали.

Детективы, которые допрашивают водителя фургона, исключили террористический мотив его поступка.

В мае сообщалось о мужчине, который въехал на автомобиле в ворота внешнего комплекса Белого дома и умер от полученных травм.