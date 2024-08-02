В Ирландии арестовали водителя фургона, врезавшегося в ворота правительственных зданий
Новости — Пятница, 2 августа 2024, 21:00 —
Полиция Ирландии задержала и допросила мужчину, который на фургоне врезался в ворота резиденции президента, офиса премьер-министра и здания парламента.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.
Серия инцидентов с фургоном произошла около 02:00 в ночь на пятницу. В это время правительственные учреждения были закрыты, поэтому никто не пострадал.
Сначала фургон протаранил ограждение возле официальной резиденции президента Ирландии Майкла Хиггинса, но не въехал на территорию.
Затем водитель проехал около пяти километров до центра Дублина и протаранил несколько ворот возле двух комплексов правительственных зданий.
В результате было деформировано железное ограждение возле офиса премьер-министра Саймона Гарриса, а ворота возле офиса генерального прокурора – сорваны с петель.
Водителя, которому чуть больше 40 лет, арестовали на месте происшествия по подозрению в нарушении правил дорожного движения. Белый фургон, которым он управлял, забрали.
Детективы, которые допрашивают водителя фургона, исключили террористический мотив его поступка.
В мае сообщалось о мужчине, который въехал на автомобиле в ворота внешнего комплекса Белого дома и умер от полученных травм.