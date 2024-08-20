Під час аварії розкішної яхти на Сицилії зник відомий банкір

Внаслідок аварії розкішної яхти Bayesian неподалік від італійського острова Сицилія зникли безвісти голова Morgan Stanley International Джонатан Блумер і юрист однієї з найбільших юркомпаній у світі Clifford Chance Кріс Морвілло.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Сальваторе Кочіна, голова агентства цивільного захисту Сицилії, сказав, що Блумер і Морвілло – серед шести зниклих безвісти.

фото: EPA

На борту 56-метрового судна Bayesian перебували 22 людини – британці, американці і канадці. П'ятнадцять осіб було врятовано, в тому числі однорічна британська дівчинка.

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Цивільний захист Сицилії також підтвердив, що було знайдено тіло суднового кухаря.

Один зі зниклих пасажирів – Майк Лінч, який є одним із найвідоміших британських технологічних підприємців, відомий як "британський Білл Гейтс".

Яхта під британським прапором з 10 членами екіпажу і 12 пасажирами затонула в понеділок біля порту Портічелло, на схід від столиці Сицилії Палермо.

Ті, хто вижив, сказали, що поїздку організував Лінч для своїх колег.

Берегова охорона повідомила, що водолази оглядають уламки Bayesian, які лежать на глибині 49 метрів.