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Глава известного банка пропал без вести при крушении роскошной яхты на Сицилии

Новости — Вторник, 20 августа 2024, 09:45 — Кристина Бондарева

В результате крушения роскошной яхты Bayesian неподалеку от итальянского острова Сицилия пропали без вести глава Morgan Stanley International Джонатан Блумер и юрист одной из крупнейших юркомпаний в мире Clifford Chance Крис Морвилло.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Сальваторе Кочина, глава агентства гражданской защиты Сицилии, сказал, что Блумер и Морвилло – среди шести пропавших без вести.

 
фото: EPA

На борту 56-метрового судна Bayesian находились 22 человека – британцы, американцы и канадцы. Пятнадцать человек были спасены, в том числе годовалая британская девочка.

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Гражданская защита Сицилии также подтвердила, что было найдено тело судового повара.

Один из пропавших пассажиров – Майк Линч, один из самых известных британских технологических предпринимателей, известный как "британский Билл Гейтс".

Яхта под британским флагом с 10 членами экипажа и 12 пассажирами затонула в понедельник возле порта Портичелло, к востоку от столицы Сицилии Палермо.

Выжившие сказали, что поездку организовал Линч для своих коллег.

Береговая охрана сообщила, что водолазы осматривают обломки Bayesian, которые лежат на глубине 49 метров.

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